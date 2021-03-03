Кош-Агачский район, Алтай, , 10:43 — REGNUM В Кош-Агачском районе Республики Алтай прокуратура выявила завышение цен на социально значимые продукты питания. Район отнесён к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера, поэтому здесь действуют ограничения торговых надбавок на социально значимые товары, передаёт портал «Новости Горного Алтая».

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Как отмечается, в некоторых магазинах надбавка продавцов превышала предельный уровень от 1 до 60%. В число таких товаров входили молоко, масло животное, мясо птицы, колбасы, сыры и синтетические моющие средства.

Три индивидуальных предпринимателя в связи с этим были оштрафованы.

«В результате принятых мер цены на социально значимые товары в проверенных продовольственных магазинах приведены в соответствие с установленными уровнями торговых надбавок», — отмечают журналисты.

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