Москва, , 14:17 — REGNUM В той ситуации, когда уровень жизни в России падает, а цены на самые важные товары растут, надо предпринимать все возможное для снижения социального напряжения и облегчения жизни граждан страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о том, что Федеральная антимонопольная служба, Минсельхоз и Минпромторг проведут консультации с бизнесом о продлении соглашений по сдерживанию цен на сахар и масло.

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«Иногда возникает ситуация, когда лучше делать хоть что-то, даже если это по большому счету неправильно, чем не делать ничего, объясняя это борьбой за чистоту идеи, — сказал Мурзаев. — Примерно такая ситуация наблюдается сейчас на продовольственном рынке, где соответствующие ведомства ведут отчаянную борьбу с ростом цен. По идее, решать вопрос ценообразования, подменяя рыночные механизмы фактически картельными сговорами между властью и крупнейшими игроками рынка, прямо скажем, не комильфо, если мы следуем принципам построения конкурентной рыночной экономики».

Но, как подчеркнул Мурзаев, когда уровень жизни падает, а цены на самые важные товары растут, надо предпринимать все возможное для снижения социального напряжения и облегчения жизни граждан страны.

«Вопрос, что делать дальше? Изменять сложившееся положение дел по существу, усиливая там, где надо, роль рыночных механизмов, или так и уповать на картельные сговоры, когда опять припечет?» — риторически поинтересовался эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в РФ продлят действие мер по стабилизации цен на сахар и масло.

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