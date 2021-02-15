Москва, , 16:48 — REGNUM Только слишком изощренный либеральной экономикой мозг может найти негатив в развитии внутреннего сельского хозяйства России. Так 15 февраля руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова, который объяснил рост цен на продукты успехами российского сельского хозяйства.

«Только слишком изощренный либеральной экономикой мозг может найти негатив в развитии внутреннего сельского хозяйства. А если бы у сельского хозяйства не было успехов последних лет, то не было бы причин для роста цен на продукты в России? Но на самом деле причины роста цен на сельхозпродукты уже обсуждены и выявлены, — сказал Ордов. — Главная — мировая конъюнктура, кризис и слабость российской экономики и рубля. Пытаться регулировать цены в этих условиях — это все равно что бежать против ветра. Есть риск очень быстро выдохнуться и оказаться далеко позади даже стартовой точки. Между тем поддержка граждан с низким уровнем доходов требуется уже сейчас».

И как подчеркнул Ордов, таким гражданам тяжело будет объяснить, что причина их тяжелого финансового положения будто бы кроется в успехах агрокомплекса России.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ призвали сглаживать ценовые шоки мирового рынка, которые могут быть как положительными, так и отрицательными.

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