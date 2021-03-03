Москва, , 19:25 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 25 февраля по 1 марта выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие три недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Инфляция за период с начала текущего года, по оценке ведомства, составила 1,2%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали мясо кур — на 1,8%, куриные яйца — на 1%, баранину — на 0,5%, маргарин — на 0,4%, говядина, сосиски, сардельки, варёная колбаса, гречневая крупа и вермишель — на 0,3%, свинина, мясные консервы, ржаной хлеб и сметана — на 0,2%, мороженая рыба, сливочное масло, пастеризованное молоко, сычужные сыры, шоколадные конфеты, печенье, чёрный чай пшеничная мука и макаронные изделия — на 0,1%.

В то же время карамель подешевела на 0,3%, стерилизованное молоко, жирный творог жирный и пшено — на 0,1%. Цены на подсолнечное масло, сахар-песок, копчёную и варёно-копчёную колбасу, хлеб и булочные изделияиз пшеничной муки, рис, соль и водку не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе картофель стал дороже на 2,0%, морковь — на 1,9%, лук и белокочанная капуста — на 1,1%, яблоки — на 0,4%, помидоры — на 0,3%. При этом огурцы подешевели на 1,7%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 0,6%, стиральные порошки и зубные щётки — на 0,4%, хозяйственное мыло, туалетная бумага и сухие корма для домашних животных — на 0,3%, детские подгузники — на 0,2%, туалетное мыло и зубные пасты — на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за неделю выросли в среднем на 0,1%.