Москва, , 12:04 — REGNUM Дефицит топлива в России может возникать исключительно на региональном уровне, особенно в Дальневосточном регионе, где перерабатывающие мощности ограничены. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 марта заявила доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова, комментируя опасения Независимого топливного союза по поводу возможного подорожания горючего сразу на 14%.

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«С начала 2021 года оптовые цены на бензин АИ-92 поднялись с 49,7 до 53,9 тысяч рублей за тонну, или на 8%, на летнее дизельное топливо — с 44,9 до 49,5 тысяч рублей за тонну, или на 10%. По данным Росстата за 2020 год, в России 85% производимого бензина и 32% дизельного топлива использовалось на внутреннем рынке. Остальной объем топлива экспортировался. Таким образом, дефицит топлива может возникать исключительно на региональном уровне, особенно в Дальневосточном регионе, где перерабатывающие мощности ограничены», — сказала Сафонова.

В связи с этим, как полагает эксперт, для формирования баланса спроса и предложения в регионах необходимо производственное квотирование поставок моторного топлива по нефтеперерабатывающим заводам.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Дмитрий Пурим согласился с тем, что в РФ могут вырасти цены на топливо.

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