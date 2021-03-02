Москва, , 15:03 — REGNUM Практически каждый четвертый житель РФ уверен, что цены будут расти так же, как и раньше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала данные Банка России о том, что инфляционные ожидания населения России на ближайший год снижаются второй месяц подряд.

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«Говорить о каком-то глобальном изменении ситуации пока рано, так как на фоне и без того высокого прироста цен практически каждый четвертый житель РФ уверен, что цены будут расти так же, как и раньше, — сказала Лебединская. — На стабилизацию значений инфляционных ожиданий положительно повлияет снятие ограничений, связанных с пандемией, а также пусть и осторожное, но возвращение к привычному нам образу жизни и уверенность, что следующая волна подорожаний, конечно же, будет, но позже».

Кроме того, как пояснила Лебединская, увеличился и оптимизм предпринимателей.

«В январе индекс производственной активности вернулся в зону роста и даже превысил консенсус-прогноз, — сказала экономист. — Однако о возможной недолговечности такой тенденции свидетельствуют и рост среднего уровня инфляции, заложенного в бизнес-планы предприятий на 2021 год (5,2% в 2020 году и 5,9% в 2021 году) и практически самые высокие за последний период значения показателя производственной активности PMI manufacturing, что свидетельствует о все большей уверенности предпринимателей в том, что цены будут расти».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России впервые с августа 2020 года зафиксировал снижение наблюдаемой населением инфляции.

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