Москва, , 11:02 — REGNUM Оливковое масло не является основным продуктом питания в России, его в основном импортируют из Европы. Но само по себе распространение информации о росте цены больше укладывается в предположение намеренного раскачивания социального равновесия в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Кто там разберется — оливковое или подсолнечное — оба называются растительным и это часть информационной войны, которую ведут против страны. Поэтому, как всегда важны детали», — высказал своё мнение политолог

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что поставщики оливкового масла предупредили российские розничные сети о повышении цен на оливковое масло до 15%.

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