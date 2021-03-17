Новосибирск, , 19:26 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 10 по 15 марта 2021 года зафиксировано повышение потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, цена на бензин марки АИ-92 выросла на 0,7%, АИ-95 - на 0,5%, АИ-98 — на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 43,10 до 43,70 руб. за 1 литр, марки АИ-95 — от 45,95 до 47,20, марки АИ-98 — от 51,10 до 54,50, дизельное топливо — от 50,45 до 53,05 рубля за 1 литр.

Уточняется, что на соответствующей неделе 2020 года потребительские цены на автомобильный бензин всех марокпо высились на 0,1%, цена на дизельное топливо не менялась.