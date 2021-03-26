Москва, , 15:08 — REGNUM Пандемия сформировала новую реальность, в которой производителям электроники приходится повышать отпускные цены на свою продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил старший преподаватель департамента маркетинга Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев. Так он прокомментировал прогнозы о предстоящем подорожании данной продукции.

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«Несмотря на успехи в борьбе с пандемией и впечатляющие темпы вакцинации населения, мы ещё очень далеки от снятия ограничений, — сказал Лебедев. — Они привели к увеличению издержек на обеспечение эпидемиологической безопасности, стоимость логистики возросла. А современная высокотехнологичная аппаратура является плодом международного сотрудничества вне зависимости от страны конечного производства. К созданию электроники прикладывают усилия многие специализированные фирмы, находящиеся на значительном расстоянии, зачастую на разных континентах. В эпоху сокращения количества связей и затруднений в логистике эти связи ослабли, некоторые из них даже исчезли».

Поначалу, как пояснил Лебедев, у бизнеса была возможность держать цены за счёт накопленных запасов, надеясь преодолеть сложившуюся ситуацию.

«Однако коронакризис затянулся, и теперь это новая реальность, в которой приходится действовать через повышение отпускных цен, — сказал эксперт. — Помимо перестройки процессов со стороны предложения мы увидели возросший спрос, потребители всё чаще оборудуют новое рабочее или учебное место в жилище, при этом если ранее хватало одного стационарного компьютера на семью, то сейчас он требуется почти каждому члену семьи».

Также он подчеркнул, что глобальная инфляция импортируется на российский потребительский рынок, что, вероятно, приведёт к ограниченному росту цен в ближайшей перспективе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперт Александр Тимофеев рассказал, когда и из-за чего в РФ подорожает электроника.

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