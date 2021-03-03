Москва, , 10:20 — REGNUM Центральный банк РФ пытается успокоить население, но объективность предоставляемых им данных вызывает большие сомнения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 марта заявил член политсовета свердловского областного отделения «Партии Роста», управляющий партнер юридической компании Алексей Головченко, комментируя данные Банка России о снижении в РФ инфляционных ожиданий и наблюдаемой населением инфляции.

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«Не секрет, что общая стоимость жизни и расходы жителей РФ растут — дорожает продуктовая корзина, услуги ЖКХ и пр. Это явление обусловлено рыночными процессами и девальвацией рубля. Наблюдается экономическая деградация населения, особенно в малых городах. Растет уровень бедности, стремительно падает уровень спроса, покупательская способность граждан сужается, увеличивается число банкротств, снижается численность экономически активного населения. Такие явления наносят мощный удар по экономике страны, — сказал Головченко. — В связи с чем, я сомневаюсь в объективности сведений, предоставленных ЦБ России, который ранее уже был замечен в предоставлении спорной информации».

Такие данные, как полагает эксперт, освещаются с целью успокоить граждан, повлиять на их настроение.

«Однако введение всей страны в заблуждение не сгладит острые углы. Скорее наоборот, это чревато тем, что многие задачи, которые должны быть поставлены для улучшения экономического положения в срочном порядке, будут выполнены в недостаточном объеме. Известные финансовые аналитики прогнозируют только ухудшение экономического состояния страны», — подытожил эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть версия, что снижение инфляционных ожиданий граждан РФ — это временное явление, и данный показатель в скором времени может скорректироваться.

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