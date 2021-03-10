Улан-Удэ, , 14:45 — REGNUM В феврале 2020 года продовольственная инфляция в Бурятии достигла 1,2%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, наиболее быстро дорожали сыры, овощи, газированные напитки и другие продукты питания.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Лидерами по росту цен стали картофель, подорожавший за месяц сразу на 19,7% и капуста (+18,8%). Не сильно уступили им и бананы (+15,1%) с огурцами и морковью (+14,8%). Одновременно с этим на 3−5% подешевели сухие супы, кофе, чай, кетчуп и так далее.

Из непродовольственных товаров наиболее существенно выросли цены на газовое моторное топливо — плюс 5,5% за месяц.

«В группе медицинских товаров и медикаментов подорожали: корвалол на 10,5%, настойка пустырника — на 5,3%, вата отечественная — на 4,6%, хлоргексидин — на 4,4%», — отметили в службе статистики.

Напомним, ранее стало известно об инициативе депутата Госдумы Анатолия Выборного («Единая Россия»), который предложил лишать свободы за распространение ложных слухов о подорожании продуктов питания. Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, в руководстве партии позже назвали законопроект личной инициативой депутата.

Читайте также: «Единая Россия» открестилась от наказания за фейки про рост цен на еду