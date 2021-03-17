Мурманск, , 16:46 — REGNUM В Мурманской области в конце 2020 года был отмечен рост на вторичном рынке жилья. Об этом ИА REGNUM сообщили в Мурманскстате.

Следите за развитием событий в трансляции: «"Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь — все новости»

Так, в четвертом квартале 2020 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья составила 55,7 тысяч рублей, что на 3,6% больше, чем в третьем квартале.

Средняя стоимость по квартирам типовых планировок выросла на 3,7% (до 52,6 тысяч рублей), по квартирам улучшенного качества — на 3,6% (до 61 тысячи рублей).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России был отмечен резкий рост спроса на вторичное жилье. Цены в этом сегменте недвижимости достиг 40%.