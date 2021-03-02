Москва, , 16:39 — REGNUM Основная часть свободных денег жителей РФ, скорее всего, будет по-прежнему направлена на сбережения и инвестиции в виду роста инфляционных ожиданий граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так она прокомментировала новость о том, что в РФ вырос так называемый «индекс свободных денег».

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«Во-первых, индекс «свободных денег» начал рассчитываться не так давно — всего два года наблюдений. Но уже можно заметить сезонную тенденцию роста в январе первоочередных (необходимых) затрат жителей РФ в сравнении с их средними доходами, — сказала Степанова. — Во-вторых, в январе 2021 года эта тенденция была усилена условиями пандемии. Аналогичный рост индекса мы видели в апреле 2020 года, когда все оказались заперты по домам».

Как пояснила экономист, на новогодние каникулы большинство людей остались дома, отменив путешествия, празднования в ресторанах, клубах, ограничив развлечения, посещение друзей и родственников, прием гостей.

«Соответственно снизились традиционные новогодние расходы, — сказала она. — Некоторые из тех, кто поехал путешествовать, применили сертификаты авиакомпаний, полученные ранее за отмененные из-за вспышки эпидемии туры. Таким образом, резкий рост индекса обусловлен в основном сокращением расходов на непродовольственные товары повседневного спроса, транспортные услуги в январе».

Как полагает Степанова, в январе, возможно, произошло смещение расходов семей в сторону вторичных (не первоочередных) трат — на приобретение недвижимости, автомобилей, бытовой техники.

«Основная часть свободных денег жителей РФ, скорее всего, будет по-прежнему направлена на сбережения и инвестиции в виду роста инфляционных ожиданий граждан. В результате дальнейшего роста инфляции, снижения реальных располагаемых доходов домохозяйств мы будем наблюдать снижение индекса в течение 2021 года», — предположила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, эксперты исследовательского холдинга «Ромир» зафиксировали существенный рост показателя превышения доходов над расходами (так называемый «индекс свободных денег») у жителей России.

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