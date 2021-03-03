Москва, , 15:36 — REGNUM Эксперты Главного управления Центробанка по Центральному федеральному округу, составили традиционный «индекс блинов».

Согласно данным, опубликованным 3 марта на сайте ГУ ЦБ по ЦФО, стопка блинчиков для семьи из четырёх человек в Москве составит 125 рублей, в Московской области — 118 рублей. За год цена выросла соответственно на 3,1% и 3,5%. В банке отметили, что основное влияние на рост стоимости оказали цены на сахар и муку.

Блины с начинкой из сгущёнки обойдутся в 232 рубля в Москве и 225 рублей в Московской области. Блины с мясом будут стоить для москвичей 289 рублей, для жителей области 273 рубля (рост на 3,3% и 4,8% соответственно).

В Москве блины с вареньем будут стоить 219 рублей, а с творогом — 289 рублей. В Подмосковье расходы на эти блюда составят 189 и 266 рублей.

Эксперты отметили, что блины дорожают медленнее, чем другие продукты питания. В январе годовая инфляция зафиксирована в Москве на уровне 4,3%, в Подмосковье — 5%.