Москва, , 17:40 — REGNUM В России цены на хлеб и молоко растут не из-за недобросовестности производителей, а в частности из-за удорожания импорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 марта заявил директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал данные Минсельхоза РФ о снижении в РФ цен на хлеб и молоко.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

«Мне представляется, что основная задача правительства — это не столько добиться резкого снижения цен на хлеб и молоко, сколько создать ситуацию, когда не будет долговременного повышения цен на эти продукты выше уровня продовольственной инфляции, — сказал Остапкович. — Дело в том, что цены на хлеб и молоко растут не из-за недобросовестности производителей, а за счет влияния различных факторов. В частности, за счет удорожания импорта. В прошлом году рубль упал по сравнению с конвертируемыми валютами больше чем на 20%, а вся цепочка производства хлеба и молока — это сельхозпроизводители, мелькомбинаты, элеваторы, молокозаводы — зависит от импортного оборудования».

В результате, как пояснил экономист, все это отражается на стоимости конечной продукции.

«Видимо, проблема с ценами будет решаться через субсидирование правительством на всех цепочках, — предположил Остапкович. — Ведь нам удалось стабилизировать цены на бензин путем снижения налогов, выдачи субсидий. Вероятно, эта же схема будет применена для решения ситуации с ценами на хлеб и молоко. Если удастся договориться с основными производителями хлеба и молока и с профильными ассоциациями, ввести какие-то компенсационные меры, ситуацию можно будет урегулировать и избежать подорожания продукции выше продовольственной инфляции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, принятые властями РФ меры повлияли на возвращение цен на хлеб и молоко к характерному для этих продуктов уровню.