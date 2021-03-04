Иркутск, , 11:04 — REGNUM В Иркутской области за 2020 год потребительские цены выросли в среднем на 5,4%, а за январь 2021 года — на 0,5%. Такие данные приводит территориальное управление статистики.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Также известно, что товары подорожали на 5,8%, услуги — на 4%. Бензин и газовое моторное топливо за 2020 год стало дороже на 5%, дизтопливо — менее чем на 1%. С декабря 2020 года бензин марки АИ-95 в Иркутске стал дороже на 1 руб. 66 коп, АИ-92 — на 96 коп.

И это максимальный рост среди городов Сибири.