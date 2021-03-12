Москва, , 20:44 — REGNUM В 2021 году в России возможен рост цен на кондитерские изделия, темпы которого окажутся в несколько раз выше инфляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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«На бирже деривативов Малайзии цена на пальмовое масло превысила 13-летний максимум и достигла $968 за тонну. Только за последние два-три года рост составил 50%. Россия является крупным импортером пальмового масла, мы закупаем за границей более 1 млн тонн в год, из них более 80% приходится на Индонезию и около 10% на Малайзию», — сказал Манкевич.

Глава РАСПП напомнил, что поставки пальмового масла в Россию начали бурно расти с 2000 года, но особенно этот процесс ускорился с 2015 года. В итоге импорт вырос с 700 тысяч тонн до более чем 1 млн тонн в год по итогам 2020 года. При этом пальмовое масло является самым дешевым из растительных: его стоимость ниже подсолнечного, рапсового, а тем более сливочного. Соответственно, из него делаются более дешевые продукты, отметил экономист.

«Рост стоимости пальмового масла — это шок для российской молочной и кондитерской отрасли. Сырье выросло на 50% в валюте и на 70−80% в рублях. В итоге следующая волна роста цен коснется продукции именно этих отраслей. Сейчас есть все предпосылки либо для сокращения объема (пачки вафель или печенья по 400 г вместо привычных 500 г), либо для роста цены на 10−15% в течение года. Кондитерская отрасль вообще переживает тройной удар: подорожал сахар, пальмовое масло и какао-бобы. В итоге рост цен там неизбежен. При этом пальмовое масло и так самое дешевое, заменить его чем-то дешевле не получится», — спрогнозировал Манкевич.

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