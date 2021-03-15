Москва, , 15:23 — REGNUM После введения заградительных пошлин на кукурузу экспортеры постараются обойти эти установленные правительством РФ ограничения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 марта заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ с 15 марта ввели экспортные пошлины на кукурузу и ячмень.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!» — цены в регионах России устремились ввысь – все новости»

«После того, как правительство РФ ввело ограничительные пошлины на экспорт зерна пшеницы, участники рынка зерна стали искать способы обхода этих ограничений, — сказал Рамазанов. — Наиболее подходящей альтернативой экспорту зерна пшеницы стал экспорт кукурузы. Однако, как оказалось, этот экспорт не стал адекватной заменой экспорту пшеницы по причине небольшой (пока) доли кукурузы в производстве зерна и зернобобовых в целом по России. Ее доля в общем объеме производства зерна и зернобобовых 2020 составила 10,4%».

Как полагает Рамазанов, вероятно, после установления заградительных пошлин на кукурузу экспортеры постараются снова обойти введенные ограничения.

«В частности, они могут перейти на экспорт других видов сельхозпродукции, пока не охваченных ограничительными мерами, — предположил Рамазанов. — Следовательно, заградительные пошлины на кукурузу существенно не отразятся на ценах на внутреннем рынке и политике экспортеров. Поэтому правительству РФ необходимо предпринять не точечные меры по мере обострения ситуации, а комплексные, ориентированные на предсказание и опережение событий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия в январе 2021 года экспортировала 2,177 миллиона тонн пшеницы, что на 25,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.