Москва, , 23:43 — REGNUM Министерство экономического развития России, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Росстат оперативно отслеживают цены на продукты питания, сообщили 28 февраля в Минэкономразвития РФ.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. К их числу агентство отнесло Россию.

«Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты», — сообщили в Минэкономразвития.

В министерстве подчеркнули, что это позволяет своевременно отслеживать колебания и влияние роста мировых цен на внутренние.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным агентства Bloomberg, в список «горячих точек», в которых существует проблема роста цен на продовольствие, попала Россия. В черном списке стран, в которых цены на продукты «заставляют людей волноваться», также оказались Индия, Турция, Бразилия и Нигерия.

Причина — неблагоприятные погодные условия, уязвимость цепочек поставок продуктов, а также возросший спрос со стороны Китая.

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