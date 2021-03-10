Мурманск, , 10:42 — REGNUM На автозаправочных станциях Мурманской области подорожал бензин и дизельное топливо. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном УФАС.

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По данным ведомства, c 1 по 7 марта цены на топливо подорожали на 20−30 копеек.

«У ПАО «НК «Роснефть» — Мурманскнефтепродукт» цена бензина марки АИ-92 выросла до 46,50 рублей за литр, АИ-95 — до 49,45 рублей, а Дт/зим — до 53,85 рублей. У ООО «Сёркл Кей Россия» подорожал бензин на 20 копеек — до 46,35 и 49,95 рублей за литр АИ-92 и АИ-95 соответственно», — сообщили в УФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, cредняя цена на литр бензина в России выросла на шесть копеек и достигла 46,97 рубля.