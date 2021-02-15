Москва, , 17:45 — REGNUM Дефицит сахара в РФ может быть спровоцирован излишним регулированием цен на эту продукцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 февраля заявил заместитель председателя «Партии Роста», гендиректор группы компаний Сергей Демин, комментируя соответствующие прогнозы.

«Конкретного дефицита я бы не прогнозировал, более того, подогревать такими негативными выводами аудиторию или влиять ими на спрос, запугивая покупателей, было бы неправильно. С большей уверенностью я могу сказать, что цены на этот продукт могут подрасти после 1 апреля, если не будет предложен иной механизм регулирования, чем тот, что введен сейчас, — сказал Демин. — В принципе дефицит может быть спровоцирован излишним регулированием, ведь если принудительное сдерживание цен продолжится, то производителям от самого поля невыгодно будет даже увеличивать посевные площади в 2021 году, хотя все возможности для того, чтобы выращивать больше сахарной свеклы, в нашей стране есть».

Что касается прогнозов на весну 2021 года, то, как пояснил Демин, всё будет зависеть от решения по регулированию цен.

«Конкуренция в сфере реализации сахара большая. В России около 30 крупных производителей плюс крупная белорусская компания. Я думаю, что терять свою нишу эти игроки не станут и не допустят дестабилизации в своем сегменте. Если кто-то и пострадает, то это небольшие компании-посредники, которые культивируют сахарную свеклу и перепродают крупным предприятиям для переработки», — сказал Демин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что имеющихся в России запасов сахарного песка хватит для обеспечения потребностей внутреннего рынка, но не для реализации экспортной политики.

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