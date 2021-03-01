Москва, , 13:12 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил несогласие с выводами издания Bloomberg, которое включило Россию в список «горячих точек» по росту цен на продукты. Об этом он заявил журналистам 1 марта.

«У нас другие данные», — сказал Песков. Он добавил, что в Кремле считают неверными выводы авторов публикации. Пресс-секретарь прокомментировал одну из публикаций в Bloomberg.

Ранее Bloomberg опубликовал список «горячих точек», в которых возникли проблемы с ценами на продукты питания. В список попали Россия, Индия, Турция и Бразилия.

По данным Росстата, потребительские цены в январе выросли на 0,7%. Продовольственные товары подорожали на 1%.

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