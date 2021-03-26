Москва, , 11:04 — REGNUM В России подорожать может только элитный алкоголь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 марта заявил экс-депутат Госдумы, зампред «Партии Роста» Виктор Звагельский. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ могут вырасти цены на спиртные напитки.

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"Разговоры о подорожании алкоголя на внутреннем рынке идут последние 15−16 лет, — сказал Звагельский. — Любое увеличение цены на алкогольную продукцию российского производства прежде всего связано с налоговой акцизной политикой. Изменения величины акцизного сбора происходят в пределах инфляции, ровно настолько же дорожает и алкоголь. Государством давным-давно была введена правильная, на мой взгляд, мера — «минимально разрешенная цена на алкоголь», прежде всего на водку. Изменения нижней границы стоимости алкоголя происходит только после того, как за подписью правительства выходит соответствующий документ. Поскольку такого распоряжения нет, не будет и подорожания».

Увеличение стоимости, как подчеркнул эксперт, может коснуться только элитного алкоголя.

«На сегодняшний день государство не допустит подорожания алкоголя, потому что реальные доходы населения падают, — сказал Звагельский. — Что же касается импортного алкоголя, то если не будет государственной антисанкционной политики, касающейся алкогольной продукции (ответа нашими санкциями на их санкции), то тоже никаких подорожаний не будет. Увеличение стоимости может касаться только сегмента дорогого крепкого алкоголя и брендового вина».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Вячеслав Чеглов заявил, что в настоящее время в РФ нет серьезных причин для существенного роста розничных цен на крепкий алкоголь и пиво.

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