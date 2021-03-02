Воронеж, , 11:58 — REGNUM Порция традиционных блинов к Масленице в этом году обойдется воронежцам на 12,46% дороже, чем в 2020 году. Данные о стоимости продуктов для традиционного блюда опубликовал 2 марта Воронежстат.

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Для расчета специалисты взяли классический рецепт: для приготовления порции на семью (около 30 блинов) потребуется один литр молока, четыре куриных яйца, 400 граммов пшеничной муки, 60 граммов сахара, по 50 граммов сливочного и подсолнечного масла, три грамма соли.

В 2020 году стоимость ингредиентов для приготовления блинов обходилась хозяйкам в 119,49 руб., в 2021 году — уже в 134,38 руб., что на 12,5% больше. За год подорожали фактически все продукты питания, используемые для приготовления блинов, но больше всего выросли в цене сахар (77,91%), подсолнечное масло (36,98%), яйца (22,93%). Из всего набора продуктов питания лишь соль сохранила цену 2020 года.