Москва, , 13:37 — REGNUM Для снижения цен на цветы необходимо применение рыночных механизмов, проблема — во ввозе через Белоруссию цветов по заниженным ценам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, об этом заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов, отвечая на вопрос спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

Матвиенко накануне праздника 8 марта обратила внимание на неравные условия для поставщиков цветов из-за границы и отечественных цветоводов: у них было 10% НДС, а с января 2020 подняли до 20%, таким образом, зарубежные цветы идут в страну на льготных условиях.

«Создайте равные конкурентные условия с зарубежными поставщиками цветов», — потребовала Матвиенко.

Для снижения цен на цветы нужно, чтобы применялись рыночные цены, в этом случае автоматически решится проблема НДС и тех неконкурентных условий, в которых оказались российские производители, ответил замминистра Сазанов.

«Сейчас как раз мы добиваемся того, чтобы при транзакциях между членами ЕврАзЭС применялись такие методы», — отметил он.

«Проблема состоит в том, что через Белоруссию цветы завозятся, исходя из заниженной таможенной стоимости. В настоящее время ФТС совместно с ФНС в диалоге с белорусскими коллегами (ведется работа) с тем, чтобы возможность завезения цветов через Беларусь с пониженными ценовыми индикаторами пресечь. Комплекс мер проводится с февраля. Надеемся, что уже в этом году нам удастся стабилизировать ситуацию», — сказал Сазанов.

В свою очередь в ходе дискуссии сенатор Андрей Епишин обратил внимание на то, что не платится НДС в Белоруссии.

«У них по указу президента Белоруссии (Александра Лукашенко) создана компания, которая может без уплаты НДС ввозить в Белоруссию цветы, а дальше идет по заниженной стоимости поставка в Россию», — пояснил парламентарий.

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