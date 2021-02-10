Москва, , 13:58 — REGNUM При росте цен на зерно на 25% мясо птицы и свинина в России подорожают на 6−7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский. Так он прокомментировал мнение руководителя Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергея Юшина о том, что ограничение экспорта зерна даст возможность производителям мяса не прибегать к сокращению производства и удержать уровень рентабельности.

«Цена на зерно как источник кормов действительно сильно влияет на стоимость мяса, — сказал Терновский. — По нашим расчетам, при росте цен на зерно на 25% мясо птицы и свинина дорожают на 6−7%. Но покупатели мяса — это население, доходы которого не растут такими темпами. Поэтому производители мяса должны или сокращать свои доходы (а бесконечно это делать нельзя), либо сокращать объем производства».

При этом эксперт уточнил, что угодить одновременно и производителям зерна, и производителям мяса власти не смогут.

«Чья-то выгода (в данном случае это производители и потребители мяса) — это недополученные доходы другой стороны, то есть производителей зерна, — сказал Терновский. — Ставя во главе угла благосостояние населения как потребителей продуктов питания, правительство через ограничения экспорта сокращает доходы производителей зерна. Несмотря на то, что полностью возместить выпадающие доходы невозможно, их часть будет компенсирована в рамках механизма зернового демпфера. Производители зерна смогут получать субсидии от государства, которые покроют часть расходов по его производству».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на территории РФ призвали создавать такие условия, при которых производителям зерна и других сельскохозяйственных культур будет выгодно не вывозить свою продукцию за рубеж.

Читайте ранее в этом сюжете: Ограничения на экспорт зерна из РФ выгодны производителям мяса – эксперт