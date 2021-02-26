Абакан, , 06:43 — REGNUM За неделю с 15 по 24 февраля в Абакане (Хакасия) подорожал бензин Аи-92 и Аи-95. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 февраля в Красноярскстате.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Литр бензина Аи-92 вырос в цене на 0,03% (с 42,88 до 42,91 рубля). Аи-95 подорожал также на 0,03% (с 45,60 до 45,63 рубля).

Цены на бензин Аи-98 (51,59 рубля) и дизтопливо (49,89 рубля) за указанный период не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, потребительские цены на бензин в январе 2021 года в России выросли в среднем на 1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Читайте также: Росстат оценил рост цен на бензин в январе 2021 года