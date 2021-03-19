Калуга, , 10:52 — REGNUM В продовольственных магазинах Калужской области за период с 10 по 17 марта 2021 года увеличились цены на макаронные и изделия из пшеничной муки высшего сорта — на 2,8%, мясо кур — на 1% и яйца — на 1,6%. Об этом 19 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM по материалам совместного заседания штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

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В регионе подорожали капуста (на 4,6%) и морковь (4,4%). Кроме того, в Калуге наблюдается максимальная цена на лук среди соседних областных центров. В настоящее время в Калужской области минимальная цена на сахар-песок установилась на уровне 43,64 руб./кг и масло подсолнечное — 91,46 руб./кг.

По данным Калугастата, в январе-феврале 2021 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами составил 17 млрд 666 млн рублей, что в товарной массе на 3,2% меньше января-февраля 2020 года.

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