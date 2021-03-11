Москва, , 19:20 — REGNUM Потребительские цены в России за период со 2 по 9 марта выросли в среднем на 0,2%, как и в предыдущие четыре недели. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

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Инфляция за период с начала марта, по оценке ведомства, составила 0,2%, с начала текущего года — 1,7%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее существенно подорожали мясо кур — на 1,7%, свинина — на 1%, куриные яйца — на 0,9%, сахар-песок, говядина и мороженая рыба — на 0,4%, баранина, маргарин, гречневая крупа — на 0,3%, варёная колбаса, сливочное масло, ржаной хлеб, макаронные изделия, печенье, чёрный чай — на 0,2%, сосиски, сардельки, сычужные сыры, творог, рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки — на 0,1%.

Плодоовощная продукция подешевела в среднем на 0,3%, что произошло главным образом за счёт снижения цен на огурцы — на 5,3% и помидоры — на 1,1%. В то же время картофель и морковь подорожали на 2,6%, лук и белокочанная капуста — на 1,2%, яблоки — на 0,3%.

Зафиксирован также рост цен на отдельные виды непродовольственных товаров первой необходимости. Так, спички стали дороже на 0,6%, зубные щётки и женские гигиенические прокладки — на 0,3%, пелёнки для новорожденных — на 0,2%, хозяйственное мыло — на 0,1%. В то же время зубная паста, туалетная бумага и мыло подешевели на 0,2%, детские подгузники и стиральные порошки — на 0,1%

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,3%, дизельное топливо стало дороже на 0,1%.

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