Москва, , 10:31 — REGNUM Индексы цен за первые два месяца 2021 года пока позволяют ожидать более высоких темпов инфляции, чем в 2020 году, но не резкого ее роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 марта заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова. Так она прокомментировала решение правительства РФ ввести регулярный мониторинг цен на потребительские товары и услуги.

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«Привлечение к мониторингу целого ряда министерств, отвечающих за конкретные направления, позволит охватить существенно более широкий круг товаров и услуг и, надо надеяться, скоординировать результаты мониторингов различных ведомств, ускорить обмен информацией, — сказала Долгова. — Лучше начать подобный мониторинг сейчас, чем полное отсутствие обобщенной и скоординированной информации. Чем это грозит, мы уже видели на примере цен на сахар-песок и растительное масло. Темы роста цен в этом году существенно выше, чем в аналогичный период прошлого года. Индекс потребительских цен в феврале 2021 к январю 2021 составил 100,78%. В пошлом году он был на уровне 100,33%. С начала текущего года индекс потребительских цен составил 101,26%, с в прошлом году — 100,73%».

В сочетании с падением доходов в результате пандемии это, по словам Долговой, приводит к нарастанию напряженности в обществе, ухудшению условий жизни значительной части населения.

«Результаты мониторинга будут зависеть от единства применяемой методологии наблюдения за ценами, объективности представленных данных, оперативного обмена информацией, понимания взаимосвязей между отраслями и сферами экономики, отслеживания цепочек создания стоимости. Но на рынках существует много факторов, предугадать которые заранее не всегда возможно, поэтому у любого прогноза есть допущения», — уточнила Долгова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что «остается загадкой, чего именно ожидает правительство РФ от мониторинга цен».

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