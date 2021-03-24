Москва, , 09:12 — REGNUM В России существует необходимый объём сахара, вследствие чего дефицита данного продукта нет и не ожидается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза.

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"Российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара, дефицита этой продукции нет и не ожидается в дальнейшем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие почти весь рынок, «выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка».

В министерстве отметили, что сохранению текущего положения дел будут способствовать расширение посевных площадей под сахарной свеклой, новые меры поддержки, в том числе возмещение затрат на производство и реализацию сахара и льготные кредиты на закупку сахарной свеклы, а также применение мер таможенно-тарифного регулирования.

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