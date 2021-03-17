Чита, , 13:34 — REGNUM Забайкалкрайстат обнародовал средние потребительские цены на товары и услуги, сложившиеся с 9 по 15 марта 2021 года. Наиболее всего подорожали консервы фруктово-ягодные для детского питания (на 4,4%) и картофель (3%).

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Также увеличились цена на мясо кур — 2,5%, на яйца куриные — 2,2%, на сосиски, сардельки — 2,1%, на сыры сычужные твердые и мягкие — 1,1%, на творог жирный и масло сливочное — 1%, на капусту белокочанную свежую и морковь — 0,9%, на колбасу вареную, масло подсолнечное, маргарин и сахар-песок — 0,8%, на смеси сухие молочные для детского питания — 0,7%, на молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5−3,2% жирности, консервы овощные для детского питания и соль поваренную пищевую — 0,6%, на говядину (кроме бескостного мяса), свинину (кроме бескостного мяса), сметану и лук репчатый — 0,5%, на печенье — 0,4%, на вермишель — 0,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, прирост цен на продукты питания в Забайкалье за два месяца 2021 года составил 2,2%, на непродовольственные товары — 1,7%, на услуги — 0,3%.

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