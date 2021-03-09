Москва, , 15:01 — REGNUM По итогам 2020 года инфляция была никак не меньше 15%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 марта заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал прогноз Минэкономразвития РФ, согласно которому пик инфляции в годовом выражении в России будет пройден уже в марте.

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«Все знают, что по итогам 2020 года инфляция была никак не меньше 15%. А они показали 4%. О чем тогда можно говорить? Иными словами, людям сказали: «Несмотря на то, что вы видите, что цены в магазинах выросли довольно существенно, по нашим официальным данным, они почти не выросли. И по этой причине мы говорим, что эту не имеющую ни к чему отношения цифру после марта мы будем рисовать меньше, чем рисовали раньше. И всё!» — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее в прогнозах Минэкономразвития РФ усомнился доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.