Москва, , 09:51 — REGNUM Одной из причин роста цен на продукты в России стали успехи отечественного агропромышленного комплекса в последние годы, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Григорий Мясоедов. Земство обедает. 1872

«Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице», — сказал Решетников в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия-1».

По его словам, производители, когда цена повышается, «вполне естественно продают туда, где она выше, — она выше на экспорт». Как только поднялись экспортные цены, те, кто приобретает российское зерно, тоже начали повышать цену — «поэтому мы сначала приняли неотложные меры по разовым повышениям экспортных пошлин», заключил он.

Напомним, при росте цен на зерно на 25% мясо птицы и свинина в России подорожают на 6−7%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля заявил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Денис Терновский.

Ранее на территории РФ призвали создавать такие условия, при которых производителям зерна и других сельскохозяйственных культур будет выгодно не вывозить свою продукцию за рубеж.

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