Москва, , 11:31 — REGNUM Если власти РФ отменят топливный демпфер, то это может привести к скачку цен на бензин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил директор центра Центр экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. Так он прокомментировал опасения Независимого топливного союза о том, что бензин может подорожать на 14%, и призывы отменить демпфер ради стабилизации рынка.

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"Если будет сохранены действующие правила регулирования, то такая вероятность [резкого скачка цен на топливо] невелика. Основными факторами являются динамика цен на нефть, изменение курса рубля, а также налоговая политика государства в части нефтепродуктов, — сказал Салихов. — А демпферный механизм как раз существует для того, чтобы изменение мировых цен на нефть оказывало меньше влияния на внутренние цены на бензин. При росте мировых цен на нефть бюджет возвращает часть уплаченных нефтяными компаниями налогов. По сути, демпфер играет роль «плавающего акциза», значение которого автоматически корректируется при изменении внешних и внутренних цен. Так, в рамках механизма демпфера бюджет в 2019 году вернул компаниям 303 млрд рублей, а в 2020 уже получил от них 390 млрд рублей (при снижении мировых цен уже нефтяные компании платят дополнительные платежи в бюджет)».

И отмена механизма демпфера, как полагает экономист, может как раз и привести к скачку цен на бензин.

«В краткосрочном плане целесообразно сохранить действующие механизмы регулирования. В первую очередь — демпферный механизм при возможной корректировке отдельных параметров», — пояснил Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба РФ поручила усилить мониторинг ситуации с розничными ценами на нефтепродукты.

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