Москва, , 21:16 — REGNUM Регулирование цен на продукты питания в России приведет к новому механизму ценообразования на внутреннем рынке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

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«Вероятно, мы придем к какому-то новому демпферному механизму ценообразования на внутреннем рынке, а также к системе внутренних квот, когда экспорт будет открыт только тем компаниям, кто закрывает определенные объемы поставок продукции на внутреннем рынке», — сказам Манкевич.

По мнению экономиста, такое решение может привести к тому, что продукты питания будут дорожать всегда, но без резких движений. При этом дешеветь они не будут никогда. Рынок станет еще более монополизированным, так как мелкие фермеры не смогут вписаться в такой сложный механизм контроля.

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