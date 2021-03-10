Екатеринбург, , 10:35 — REGNUM В Свердловской области в 2020 году на 12,6% в среднем выросли цены на медицинские товары. Об этом заявила руководительница Свердловскстата Елена Кутина на пресс-конференции.

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По словам Кутиной, также зафиксирован рост цен на медикаменты — на 11,9%.

Аномально увеличились цены на ртутные термометры — в 2,7 раза. «Видимо, это было связано с повышенным спросом», — отметила Кутина. Электронные аналоги подорожали на 48,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области за 2020 год несколько раз сталкивались с дефицитом нужных лекарств и средств индивидуальной защиты. Впрочем, власти заявляли, что такие случаи были единичными в некоторых аптеках.

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