Кызыл, , 11:16 — REGNUM Правительство Тувы приняло постановление о предоставлении компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, компенсироваться будет часть затрат на закупку продовольственной пшеницы.

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При этом предприятие не должно иметь задолженности перед бюджетом региона, а также находиться в процессе реорганизации.

«Основным требованием является наличие у получателя мощностей для производства муки. Кроме того, он должен обеспечить неповышение отпускной цены на реализуемую муку в период предоставления компенсации», — отметили в правительстве.

После предоставления необходимых документов министерство сельского хозяйства принимает решение в течение 15 дней.

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