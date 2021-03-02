Москва, , 19:40 — REGNUM Рост цен на продукты питания в России вызван не только пандемией, но и рядом других факторов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

Следите за развитием событий в трансляции: ««Дорожает всё!»: цены в регионах России стремятся ввысь – все новости»

Комментируя данные Росстата о том, что по итогам января 2021 года продукты питания подорожали на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, экономист в числе основных факторов роста цен назвал падение курса рубля.

«Рост цен на продукты питания необходимо считать следствием если не пандемии, то всех экономических событий, которые выпали на 2020 год. В нашем случае это две девальвации рубля — весенняя и осенняя. Это очень много для одного года и это очень сильно повлияло на цены», — сказал Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Колташов заявил об экономическом оживлении в России