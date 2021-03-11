Ростов-на-Дону, , 14:38 — REGNUM В Ростовской области назвали стоимость ингредиентов для главного блюда масленичной недели, которая в 2021 году проходит с 8 по 14 марта. За год цена набора продуктов для выпечки блинов выросла примерно на 10%, сообщили ИА REGNUM в Ростовстате 11 марта.

Следите за развитием событий в трансляции: «Как отмечают Масленицу в России и за рубежом — все новости»

Если в феврале 2020 года стоимость молока, муки, яиц, растительного масла, соли и сахара в необходимом для выпечки количестве не превышала 100 рублей, то в феврале 2021 года данный набор продуктов в среднем стоит 110,74 рубля.

Если добавить к блинам начинку, то главное масленичное блюдо заметно подорожает.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовстат назвал стоимость блинов с красной икрой