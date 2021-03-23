Москва, , 14:19 — REGNUM В Россию повезут импортный тростниковый сахар в целях борьбы с ростом цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ хотят продлить соглашения по сдерживанию цен на масло и сахар и с этой целью проводят соответствующие консультации.

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«Решение о консультациях с целью продления действующих соглашений о розничных ценах на сахар и растительное масло вызывает только один вопрос: почему такая разница в сроках продления? На сахар цены планируют сохранить на два месяца, а на масло аж до октября 2021 года. Точнее, с маслом все понятно, раньше октября его просто негде взять — Россия крупнейший производитель подсолнечника. Именно в октябре начинается массовой сбор семечки нового урожая, и в зависимости от объемов этого нового урожая и его качества будет формироваться новый уровень цен», — сказал Мурзаев.

А вот с сахаром, как отметил эксперт, «все интересней».

«Насколько известно, сахарная свекла имеет тот же вегетативный цикл, что и подсолнечник: сажают весной, убирают по осени, а вроде бы сортов озимой сахарной свеклы еще не вывели. Тогда что будет через два месяца? — поинтересовался он. — Скорей всего, в страну повезут импортный тростниковый сахар, и в этом нет ничего плохого, поскольку этот шаг вполне может снять остроту вопроса при условии, что ввозные цены будут ниже тех, что установились на нашем внутреннем рынке».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурзаев объяснил, могут ли власти РФ полагаться на картельные сговоры.

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