Москва, , 12:08 — REGNUM С учетом достигнутого в России уровня развития агропромышленного комплекса дефицита продуктов питания опасаться не стоит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев, комментируя информацию о том, что власти РФ начали мониторить цены на потребительские товары и услуги.

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«Должно произойти что-то невероятное, чтобы в стране стала реально ощущаться нехватка продовольствия. Например, введение государственных розничных цен на продукты питания с уровнем гораздо ниже реальных закупочных, — сказал Мурзаев. — Но это уже было в недавнем советском прошлом, когда хлеб, молоко и прочие важнейшие продукты продавались населению по существенно заниженным ценам, а разница между стоимостью производства и ценой на полке покрывалась за счет государственного бюджета. К чему это привело, тоже многие помнят».

В настоящее время, как полагает Мурзаев, такая ситуация нереальна, ибо невозможно представить, чтобы российский Минфин согласился и поддержал подобные операции за счет госбюджета.

«Хотя некоторые сложности с отдельными товарами возможны, но опять же не чрезвычайного характера. А вот насчет потребительских цен на продукты питания торопиться с победными реляциями не стоит, — уточнил эксперт. — Дело в том, что ценообразование на данном рынке зависит не только от полученного урожая, хотя это, безусловно, очень важный фактор, но и от того, как удалось собрать, сохранить, переработать и кому и почем продать. Взять совсем недавний пример роста цен на зерно. Его было выращено не просто больше, чем надо, а с огромным избытком, то есть по той логике, что все зависит от объемов выращенного урожая, оно просто должно было упасть в цене, а все вышло наоборот».

По его словам, то, что правительство России начало мониторить уровень цен на потребительские товары, это очень позитивный момент.

«Хотя возникает вопрос, а как раньше эти цены существовали без правительственного догляда?» — поинтересовался Мурзаев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор ВШЭ Евгений Коган призвал власти РФ сделать правильные выводы из мониторинга цен.