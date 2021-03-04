Москва, , 10:28 — REGNUM Полное восстановление производства мяса птицы и яиц в России ожидается к маю 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РФ.

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«По оценке Минсельхоза, полное восстановление производства в отрасли ожидается к маю», — говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, это будет «дополнительно способствовать стабилизации цен» на данную продукцию.