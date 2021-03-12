Кызыл, , 08:45 — REGNUM За неделю с 1 по 9 марта 2021 года хлеб 1 и 2 сортов в магазинах Тувы подорожал на 2,81% или более чем на рубль. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата, теперь 1 кг хлеба стоит 42,38 рубля.

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Менее сильно — на 2% подорожал хлеб из ржаной муки и из смеси, достигнув отметки в 56,73 рубля за кг. Однако лидирует по росту цен в республике капуста (+3,34% или с 22,77 до 23,52 за кг).

Одновременно с этим подешевели свежие огурцы (на 9,11%), пшено (-2,59%) и жирный творог (-2,45%).

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