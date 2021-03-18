Москва, , 10:31 — REGNUM Вероятность повторения в России топливного кризиса в стиле 2018 года не очень велика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 марта заявил директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов.

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"Чтобы после этого негативного опыта был введён механизм демпфера, — сказал экономист. — Демпфер снижает зависимость внутренних цен на бензин/дизель при изменении внешних цен на нефть (в любую сторону). В прошлом году этот механизм приводил к тому, что даже при рекордном падении мировых цен на нефть внутренние цены на нефтепродукты не снижались. В 2020 году платежи нефтяных компаний в федеральный бюджет составили 389 млрд рублей. Можно считать, что эти деньги заплатили российские потребители бензина и дизеля — примерно по 4 рубля за литр. Сейчас, при повышении мировых цен на нефть, механизм будет действовать в обратную сторону: федеральный бюджет должен выплачивать компаниям по демпферу, компенсируя частично разницу с поставками на экспорт».

Кроме того, он пояснил, что власти также могут повысить экспортные пошлины на нефтепродукты.

«При повышении пошлины привлекательность экспорта снижается, и внутренние цены снижаются. Однако подобный механизм является скорее экстренным, резервным инструментом», — уточнил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство РФ призвали добиться снижения оптовых цен на топливо.

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