Чита, , 13:01 — REGNUM В Забайкальском крае с 1 по 9 марта 2021 года отмечен рост цен на продовольствие.

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Так, по данным территориального управления государственной статистики, рост на капусту белокочанную свежую составил 6,3%, на картофель — 5,1%, на яйца куриные — 3,4%, на рыбу мороженую неразделанную — 3,2%, на конфеты мягкие, глазированные шоколадом — 3%, на морковь — 2,7%, на консервы мясные — 2,2, на муку пшеничную — 1,6, на рис шлифованный и пшено — 1,2, на колбасу полукопченую — 0,9, на мясо кур и сыры сычужные твердые и мягкие — 8%, на макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и печенье — 0,5%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, власти Забайкальского края предпринимают меры по сдерживанию цен на продовольствие: уже семь крупных торговых сетей края (а это 155 магазинов) подписали соглашение, которым обязуются стабилизировать цены на сахар-песок и растительное масло.

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