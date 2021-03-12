Омск, , 13:12 — REGNUM В феврале 2021 года на потребительском рынке Омской области зарегистрировано повышение среднего уровня цен на 0,9%. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 марта в Омскстате.

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Цены на продовольственные товары в среднем выросли на 1,4%. Значительно увеличились в цене овощи и фрукты. Свёкла подорожала на 33,3%, картофель — на 28,4%, морковь — на 20,7%, свежие огурцы — на 17,8%, белокочанная капуста — на 14,6%, репчатый лук — на 14,5%, свежие помидоры — на 8,1%.

Из фруктов в регионе подорожали бананы (на 12,1%), яблоки (на 8,1%), виноград (на 7%), лимоны (на 4,5%).

На 4,2−5,7% подорожали глазированные шоколадом конфеты, чёрный чай, творожные сырки, манная крупа и другие продукты питания.

В то же время на 3,3−7,3% подешевели апельсины, мясные консервы, натуральный растворимый кофе, мороженая разделанная рыба, фруктово-ягодные консервы для детского питания.

Непродовольственные товары в Омской области стали дороже в среднем на 0,7%. Что касается услуг, средний уровень цен и тарифов повысился на 0,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю с 1 по 9 марта наиболее подорожали овощи и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности.

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