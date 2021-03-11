Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM Не все жители Ростовской области могут позволить себе блин с красной икрой. Он оказался втрое дороже простого блина, сообщает ИА REGNUM.

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«Блины с мясным фаршем (500 граммов) будут стоить 276,14 рубля, с творогом (500 граммов) — 279,09 рублей, с красной икрой (50 граммов) — 341,74 рубля», — уточнили в Ростовстате.

Для сравнения: блины с мясным фаршем для семьи из четырёх человек в феврале 2020 года в среднем стоил 264 рубля, с творогом — 256 рублей, с красной икрой — 276 рублей.

Как и в 2020 году, дешевле всего обойдутся начинки в виде варенья (100 граммов — 25,32 рубля), мёда (105 граммов — 42,75 рубля), сгущенки (60 граммов — 13,88 рубля).

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