Москва, , 10:22 — REGNUM В 2020 году цена на жизненно важные лекарства увеличилась почти на 5%. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья в рамках подготовки к ежегодному отчету правительства РФ.

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«В 2020 году цена на них возросла на 4,9%», — сказал Мурашко.

При этом, по его словам, на нерегулируемом сегменте рост цен составил «фактически 8%».