Москва, , 12:45 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов обеспокоен запредельным ростом цен на продукты питания и предложил меры для их снижения, передает корреспондент ИА REGNUM 20 февраля.

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"Уже сейчас что-то запредельное творится с ценами на крупы и бобовые, за год прыгнувшие на 208%. На сахар они взлетели на 64%, на подсолнечное масло на 26,2%, яйца подорожали на 18%, плодоовощная продукция и макароны на 16,3% и почти 13% соответственно», — привел данные Зюганов.

Это, по его мнению, означает крах либерально-рыночной политики, которую «проповедуют нынешние рьяные гайдаро-чубайсовские последователи во власти».

Парламентарий предложил меры по снижению цен. Для этого, по его словам, в частности, следует остановить подорожание бензина и ГСМ, а также ликвидировать многочисленных посредников между производителями сельхозпродукции и сбытовыми организациями.

«Восстановление потребкооперации на селе позволит закупать сельхозпродукцию на выгодных для крестьян условиях. Возможности сбить цены есть. Было бы желание власти», — уверен Зюганов.

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